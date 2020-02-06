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وزير الداخلية يأمر باتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية ساحة التظاهر بالنجف


امر وزير الداخلية ياسين الياسري، الخميس، باتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية ساحة التظاهر في النجف.

وقالت وزارة الداخلية في بيان انه "من أجل استتباب الوضع الأمني وتهدأت الأوضاع وفرض الأمن والنظام في المحافظة وصل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري إلى محافظة النجف".

واضافت ان "وزير الداخلية وبرفقته محافظ النجف لؤي الياسري وقائد الشرطة العميد فائق فليح الفتلاوي زاروا مرقد الإمام علي عليه السلام واطلع الوزير على انتشار الأجهزة الأمنية وفرض سيطرة القانون في عموم المحافظة"، مبينة ان "وزير الداخلية أمر بحماية المتظاهرين واتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية ساحة التظاهر".

وأكدت انه "تم عقد اجتماع امني في مقر المديرية حضره مدراء الأجهزة الأمنية والضباط لمناقشة اخر المستجدات الأمنية وأمر باتخاذ التدبير الأمنية والانتشار لحماية ساحة التظاهر وتأمين المحافظة".

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