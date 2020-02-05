وزير الاعمار يفتتح في كربلاء "اكبر" مشروع لمعالجة مياه الصرف الصحي بالشرق الاوسط

افتتح وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، الاربعاء، مشروع مجاري كربلاء والذي يعد "اكبر" مشروع لمعالجة مياه الصرف الصحي في الشرق الاوسط.

وقال مصدر صحفي في محافظة كربلاء، "إن وزير الأعمار والأسكان والبلديات العامة افتتح، اليوم، اكبر مشروع لمعالجة مياه الصرف الصحي في الشرق الأوسط بالمحافظة بكلفة تصل الى ٤٠٠ مليار دينار عراقي.

وأضاف، أن المشروع سيساهم برفع التلوث عن نهر الفرات وبحيرة الرزازة، وكما سوف يزود نهر الفرات بكميات من الماء، فضلاً عن تزويد الأسمدة للزراعة.