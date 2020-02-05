السفارة العراقية بأميركا ترد على الأمم المتحدة بشأن تغريدة لها

كتبت الأمم المتحدة عبر حسابها في "تويتر"، "يجب حماية حرية التعبير عن الرأي لجميع العراقيين بعيدا عن اي خوف وتهديد"، مضيفة، ان "تهديد من يعبرون عن ارائهم يقوض الزخم تجاه تلبية المطالب المشروعة للشعب ويطيل امد الأزمة".

من جانبها، علقت السفارة العراقية في الولايات المتحدة الأميركية، اليوم، عبر حسابها في "تويتر" على تغريدة الامم المتحدة بالقول "يجب احترام الممتلكات العامة والخاصة والوقوف بوجه ترويع المواطنين ومنع غلق الدوائر الخدمية".