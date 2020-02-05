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الصحة: الجالية العراقية في الصين وصلت لمطار بغداد وسيتم عزلهم 14 يوما


أعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، وصول الجالية العراقية في الصين الى مطار بغداد، مشيرة الى عدم وجود اي إصابة بأفراد الجالية بفايروس كورونا حسب الفحوصات الأولية، كشف عن نقلهم لمؤسسة صحية لغرض عزلهم مدة 14 يوما لحين التأكد من خلوهم من الإصابة تماما.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة سيف البدر في بيان  إن "الجالية العراقية في الصين وصلت الى مطار بغداد الدولي"، مشيرا الى أنه "لا توجد اي إصابة في أفراد الجالية بفايروس كورونا حسب الفحوصات الأولية والحالية".

وأوضح أن "فريقا طبيا متخصصا كان في استقبالهم، حيث تم نقلهم الى مؤسسة صحية خاصة بهم لغرض عزلهم مدة 14 يوما وهي فترة حضانة المرض لحين التأكد من خلوهم تماما من الإصابة"،

لافتا الى أن "أفراد الجالية تم عزلهم في مؤسسة صحية خاصة بهم تحوي كافة الخدمات الصحية والفندقية المطلوبة وحضر الإجراء عدد من السادة النواب في لجنة الصحة والبيئة النيابية".

 

 

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