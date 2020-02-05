النزاهة الاتحادية تضبط تلاعباً وتزويراً في أضابير ضحايا الإرهاب في الأنبار

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاربعاء، عن ضبط موظف في هيئة التقاعد الوطنية – فرع الأنبار؛ لقيامه بالتلاعب والتزوير في أضابير ضحايا الإرهاب.

الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن العملية، إلى أن "فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار، الذي انتقل إلى هيئة التقاعد الوطنية – فرع الأنبار تمكَّن من ضبط المتهم في قسم ضحايا الإرهاب في فرع هيئة التقاعد بالمحافظة، فضلاً عن ضبط إضبارة صرف تعويضات لأحد المصابين من ضحايا الإرهاب التي تمَّ التلاعب بها وتزويرها من قبل المتهم".

وأوضحت أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تمَّت بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيةٍ، وعرض الأوراق التحقيقيَّة على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الأنبار الذي قرَّر توقيف المتهم وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبا".

تجدر الإشارة إليه أن الهيئة أعلنت في الثاني من الشهر الجاري عن ضبط مخالفات وتلاعب في معاملات صرف تعويضات في مديرية الشهداء بمحافظة الأنبار.