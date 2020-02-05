بالصور.. الرعايا العراقيين القادمين من الصين في مطار بغداد

اعلن عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، الاربعاء، عن وصول الرعايا العراقيين مع اسرهم من الصين الى مطار بغداد الدولي.

وقال الموسوي في بيان ان "الرعايا العراقيين في الصين وصلوا مع اسرهم بسلام الى مطار بغداد الدولي".

واضاف انهم "قدموا من طهران وحاليا يتم فحصهم طبيا في المطار".

وأعلن النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الأربعاء، وصول الوفد العراقي القادم من الصين إلى بغداد، دون تأشير أية إصابة بينهم.