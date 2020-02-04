اعتقال خمسة متهمين بحوزتهم (٦٤٢) حبة مخدرة و ١٢١غم من الكريستال

اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن اعتقال خمسة متهمين بحوزتهم (٦٤٢) حبة مخدرة و١٢١غم من الكريستال.

وقالت الوزارة في بيان "بتوجيهات ومتابعة وإشراف مباشر من قبل مدير عام مكافحة المخدرات والموثرات العقلية اللواء (عادل عباس إبراهيم الخالدي) والدعم المقدم من قبله لجميع أقسام مكافحة المخدرات في بغداد والمحافظات ومتابعته اليومية للأقسام وتوجيهاته لملاحقة عصابات ومروجي المخدرات في بغداد وعموم العراق ضمن صفحات ( صولات الشجعان ) في الردع والعقاب وتطبيق القانون، ومن خلال نصب كمائن محكمة ضمن محافظة بابل ومقاطعة المعلومات مع المصادر والمتعاونين تمكن افراد قسم مخدرات / بابل من إلقاء القبض على (٥) متهمين".

واضافت ان "هؤلاء بالجرم المشهود بحوزتهم (٦٤٢) حبة مخدرة و ( ١٢١ غم ) من مادة الكريستال المخدرة"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات واحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".