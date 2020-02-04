الإعدام لارهابي اشترك بخطف وقتل 13 شخصاً في العلم

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، الثلاثاء، حكما بالاعدام على ارهابي اشترك بعملية خطف وإعدام جماعي 13 شخصا في ناحية العلم.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "مدانا اعترف بانتمائه لتنظيم داعش الإرهابي والاشتراك في عمليات إجرامية عدة بينها حادثة الهجوم على ناحية العلم عام 2014 وقيام مجموعته باختطاف 13 شخصا معظمهم في الأجهزة الأمنية".

وأضاف أن "المختطفين تم إعدامهم في ما بعد في منطقة الفتحة التابعة لمنطقة بيجي وتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع أن " محكمة جنايات صلاح الدين وجدت أن الأدلة كافية لإدانة المتهم وقضت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحقه وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".