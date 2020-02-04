وزير الخارجية يعلن عودة الطلاب العراقيين وعوائلهم من الصين

اعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الثلاثاء، عن عودة الطلاب العراقيين وعوائلهم من مدينة ووهان في الصين حيث مصدر انتشار فايروس كورونا.

وقال الحكيم، في تغريدة له على تويتر، إن "طلابنا وعوائلهم في مدينة ووهان الصينية في طريقهم الآن إلى المطار".

وقدم الحكيم، شكره الى "السفير والقنصل في بكين على جهودهم".

ودعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، في وقت سابق الحكومة العراقية لإعادة الطلبة العراقيين من الصين، وذلك بعد تفشي وباء كورونا.

وناشد طلبة درسات عليا مقيمين في مدينة ووهان عبر مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل، الحكومة لإجلائهم مع عوائلهم، وإنقاذهم والنظر بعين الإنسانية في مصيرهم كونهم محتجزين في منازلهم لأكثر من أسبوعين.

واتّخذت الصين إجراءات مشدّدة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحّي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان ومحاصرة هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.

وعزّزت دول العالم قيود السفر على الوافدين من الصين، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حال طوارئ" دولية بسبب الفيروس.