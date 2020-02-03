تربية ميسان: انتظام الدوام الرسمي في مدارس المحافظة بعد انقطاع لأشهر

أعلنت مديرية تربية ميسان، الاثنين، انتظام الدوام الرسمي في مديريتها ومدارسها كافة بعد انقطاع دام أشهر.

وذكرت المديرية، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لوزارة التربية ، أن "الدراسة الثانوية التحقت بالابتدائية في الدوام بعد انقطاع استمر لثلاثة اشهر".

وأضافت، أن "مديرية التربية استقبلت اليوم المراجعين ولمختلف الطلبات الخاصة بالتقديم للامتحانات الخارجية والاستضافة، وكذلك إكمال معاملات المحالين إلى التقاعد من المعلمين والمدرسين والموظفين، فضلاً عن إكمال التعيينات والأعمال اليومية التي تقوم بها المديرية".