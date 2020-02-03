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وزير التخطيط يعلن إطلاق المشروع الوطني لتشغيل الشباب


أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الاثنين، عن إطلاق المشروع الوطني لتشغيل الشباب، فيما أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق استعداد البنك لتقديم جميع سبل الدعم الممكنة للمشروع.

ونقل بيان عن الدليمي كلمة له القاها خلال المؤتمر الموسع الذي عقد في الوزارة وحضره عدد من النواب والمحافظون ورؤساء الهيئات ومسؤولون آخرون، "نعلن إطلاق المشروع الوطني لتشغيل الشباب"، مؤكداً أن "الفترة القليلة المقبلة ستشهد إعلان آليات المشروع وسبل استفادة الشباب منه والمحافظات المشمولة في مرحلته الأولى".

وأكد الدليمي، "أهمية المشروع باعتباره إحدى خطوات الوزارة الاستراتيجية في الاعتماد على القدرات العراقية الشابة وتحقيق المزيد من أهداف رؤية التنمية المستدامة 2030، كون الشباب الركن والقاعدة الأساس التي تستند اليها التنمية وتنطلق منها"، مؤكداً أن "طريق هذا المشروع لم يكن معبداً لولا التضحيات التي قدمها شباب العراق المخلصين لوطنهم".

ولفت الدليمي الى، "اعتماد المشروع مبدأ الشراكة بين الشباب مع تطوير قدراتهم وتمكينهم من إنشاء مشاريع واعدة ومدرة للدخل"، مبيناً " سعي الوزارة نحو توحيد جميع الجهود ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي ومنظماته الفاعلة في العراق، بهدف الحفاظ على ديمومة المشروع وتحقيق أهدافه".

وأشار الى، "مواءمة الوزارة للمشروع مع خطتها الخمسية واستراتيجيتها في تطوير القطاع الخاص، اذ تبنت المشروع من حيث وضع السياسات العامة والإدارة والمتابعة والتمويل وبتنفيذ مباشر من قبل القطاع الخاص".

من جهته، أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، بحسب البيان"عن استعداد البنك لتقديم جميع سبل الدعم الممكنة للمشروع".

وكان وزير التخطيط نوري صباح الدليمي اكد، في (30 كانون الثاني 2020)، ان الأسبوع الحالي سيشهد انطلاق المشروع الوطني لتشغيل الشباب، لافتا الى أن الوزارة وحدت جميع الجهود لدعم المشاريع التنموية بالقطاع الخاص ومنح العاملين فيه حقوقاً متساوية مع نظرائهم في القطاع العام.

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