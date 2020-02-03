وزير الداخلية يوجه بتشكيل فرق عمل لتشخيص أي انتهاك في دوائر الوزارة

وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، الاثنين، بتشكيل فرق عمل لتشخيص أي انتهاك في دوائر الوزارة، فيما أشار إلى أهمية بذل المزيد من الجهود للحد من الانتهاكات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ان "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، عقد اليوم الاثنين، اجتماعاً مع مدير حقوق الانسان تغريد إسماعيل التابع لمقر الوزارة".

وشدد الوزير خلال البيان "على التعاون والتواصل مع المنظمات الدولية والمفوضية العليا لحقوق الانسان"، موجهاً في ذات الوقت "بتشكيل فرق عمل لتشخيص أي انتهاك في دوائر الوزارة".

واوعز الياسري "بإعداد برنامج تدريبي للجهات المعنية التي لها تماس مباشر مع المواطن"، مؤكداً على "فتح شبعة حقوق الانسان في المحافظات كافة لرصد أي انتهاك قد يحصل للمواطن".

وشدد على "أهمية بذل المزيد من الجهود للحد من الانتهاكات"، لافتا الى "ضرورة عدم التهاون مع أي شخص ينتهك حقوق الانسان في الدوائر الخدمية التابعة للوزارة".

وبين ان "حقوق الانسان لا تختص فقط برصد الحالات السلبية والانتهاكات بل يجب ان تعمل على ترسيخ ثقافة التعامل الحسن بين الشرطي والمواطن والسلوك العام الذي يحكم علاقة منسوب الوزارة بالمواطنين".