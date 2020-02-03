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الاستخبارات تعيد نصف مليار دينار مسروقة خلال ١٢ ساعة


اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن اعادة نصف مليار دينار مسروقة خلال ١٢ ساعة.

وقالت المديرية في بيان ان "افراد الاستخبارات العسكرية تمكنوا من استعادة مبلغ نصف مليار دينار سرقت من قبل احد ضباط الرواتب في احدى الوحدات"، مبينة انه "كان يخطط للهروب بها الى تركيا مستخدما احدى شركات الصيرفة لتحويلها".

واضافت انه "تم تشكيل فريق عمل، حيث تمكن خلالها الفريق من جمع المعلومات والوصول الى الخيوط المؤدية الى مكان وجود المبلغ بوقت قياسي لم يتجاوز ال ١٢ ساعة والقاء القبض على المتورطين في عملية السرقة".

وتابعت انه "تم بعدها إعادة المبلغ الى الوحدة العسكرية حيث وجه السيد مدير الاستخبارات العسكرية بتوزيع الرواتب للمنتسبين وباشراف ضابط كبير من المديرية".

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