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عبد المهدي يبلغ علاوي توقفه عن اي لقاء او قرار مهم اعتباراً من اليوم


أبلغ رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاحد، رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي عن توقفه عن اي لقاء او قرار مهم واستراتيجي مستحدث وغير مدرج حالياً في جدول اعماله اعتباراً من اليوم، فيما أكد دعمه دعمه الكامل لتشكيل الحكومة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ، في بيان ، إن الاخير زار، اليوم، رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لتقديم التهنئة له بمناسبة تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة المقبلة، والتباحث لإنجاز عملية انتقال سلس للسلطة تراعى فيه الشروط الدستورية والديمقراطية كافة، ولدعم الحكومة المقبلة وإنجاح عملية وضع وتنفيذ منهاجها الوزاري.

وأكد عبد المهدي على تقديمه الدعم الكامل لعلاوي خلال فترة تشكيل الحكومة الجديدة والتعاون التام لضمان انطلاقتها بقوة وتعزيز التبادل السلمي للسلطة وفق الآليات الدستورية والديمقراطية، بما في ذلك التوقف عن الدخول في التزامات أساسية داخليا وخارجيا.

واكد عبد المهدي لعلاوي، بحسب البيان، انه اعتباراً من اليوم سيتوقف وفي اطار صلاحياته عن اي لقاء او قرار مهم واستراتيجي مستحدث وغير مدرج حالياً في جدول اعماله كرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة خشية ان تؤثر هذه اللقاءات او القرارات على السياسة التي سيعلنها قريباً رئيس مجلس الوزراء المكلف ليترك للاخير فرصة عرض سياساته وخططه المستقبلية ومنع اي تعارض معها.

وشدد عبد المهدي على اكمال الاستعدادات والبدء بتسليم الملفات الى الفريق الحكومي الجديد ليتولى قيادتها وفقا لرؤية رئيس الوزراء المكلف والمنهاج الوزاري الجديد ، مع الاستمرار بتقديم الدعم والمساندة الكاملين لتمكين نجاحه.

واتفق الرئيسان على الاستمرار بأقصى درجات التعاون والتشاور خلال الفترة الانتقالية من أجل ضمان استمرارية وانسيابية العمل الحكومي وتنفيذ القرارات المتخذة.

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عبد المهدي يبلغ علاوي توقفه عن اي لقاء او قرار مهم اعتباراً من اليوم
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