رئيس لجنة الخدمات النيابية يدعو علاوي للحفاظ على اتفاقية الصين

دعا رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني، الاحد، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة محمد توفيق علاوي الى الحفاظ على الاتفاقية الاقتصادية التي ابرمت بين العراق ودولة الصين.

وقال السهلاني في حديث صحفي "الحكومة الجديدة ستكون مختلفة عن سابقاتها، "داعيا" المكلف بتشكيل الحكومة محمد علاوي الى الحفاظ على اتفاقية الصين وتطبيقها بما يضمن مصلحة العراق".

و اضاف ان "علاوي لايستطيع ان يعمل بمفرده من دون مساندة من القوى السياسية " .