عبطان: حكومة علاوي بحاجة الى عام ونصف لاجراء انتخابات مبكرة

اكد الوزير السابق عبد الحسين عبطان، الاحد، ان حكومة محمد توفيق علاوي بحاجة الى عام ونصف العام لاجراء انتخابات مبكرة، مبينا ان الحكومة الجديدة ستتعامل مع موازنة لسنتين ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ لاتقل عن ٢٦٠ مليار دولار ما يجلعها ملزمة باجراء اصلاحات شاملة.

وقال عبطان في منشور على “فيسبوك”إن “الإستحضارات المطلوبة لإجراء الإنتخابات البرلمانية لاتكتمل في أقل من سنة ونصف ( ١٨ شهرا)”.

واضاف ان “هذا يعني ان الحكومة الجديدة ستتعامل مع موازنة لسنتين ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ لاتقل عن ٢٦٠ مليار دولار ، والشعب ينتظر خطوات جادة لمعالجة الكثير من المشاكل الحالية ومنها مكافحة الفساد وتقليل نسبة البطالة وتحسين الخدمات” .

وتابع عبطان ان “الفريق الحكومي الجديد يجب ان يكون كفوءً ومحترفا في التعامل مع الأزمات التي تواجه العراق والشعب”