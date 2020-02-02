رئيس اركان الجيش يؤكد تأمين الحماية لفريق الناتو في العراق

أكد رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، الاحد، تأمين الحماية لفريق الناتو في العراق في حال الاتفاق على استئناف عملهم كبعثة تدريبة استشارية تقوم بتقديم الخبرات وتطوير قدرات الجيش العراقي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن "رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي التقى، اليوم الاحد الموافق 2 شباط 2020، رئيس بعثة الناتو في العراق الجنرال جيني كاردينيا, وجرى خلال اللقاء مناقشة عدداً من النقاط المهمة أبرزها أعادة تقييم عمل حلف الناتو خلال الفترة الماضية والاتفاق على صيغة تشمل توسعة نشاطها في المرحلة المقبل كبعثة تدريبية استشارية في حال الاتفاق على استئناف عمل البعثة".

وأضافت، "كما ناقش الجانبان سلسلة اللقاءات المكثفة التي جرت بين الجانبين خلال الفترة السابقة والتي تهدف الى تنظيم واستئناف عمل حلف الناتو في العراق، وقد اكد الجانبان على أهمية العمل معاً من اجل تطوير قدرات الجيش العراقي بمختلف صنوفه".

وأعرب رئيس الاركان، وفقا للبيان، "حرصه بتقديم الدعم والتشجيع وتأمين الحماية لفريق الناتو في العراق في حال الاتفاق على استئناف عملهم كبعثة تدريبة استشارية تقوم بتقديم الخبرات وتطوير قدرات الجيش العراقي".