القبض على شخصين سرقا 18 ألف دولار ومخشلات ذهبية من منزل ببغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الأحد، إلقاء القبض على شخصين سرقا 18 ألف دولار ومخشلات ذهبية من منزل في منطقة الأعظمية ببغداد.

وقالت المديرية، إن "دوريات شرطة نجدة الأعظمية، ألقت القبض على شخصين يعملان بحرفة النجارة قاما بسرقة 18 ألف دولار مع مخشلات ذهبية من داخل منزل أحد المواطنين أثناء قيامهما بالعمل داخل منزل ضمن منطقة الأعظمية شارع 20".

وأضافت المديرية في بيان، أنه "تم تسليمهما أصولياً إلى مكتب مكافحة إجرام الأعظمية".