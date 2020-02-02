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نائب عن بدر: محمد علاوي لديه تجربة وتكليفه جاء منسجما مع المرحلة


أكد رئيس كتلة بدر البرلمانية حسن شاكر الكعبي، الأحد، أن تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة جاء منسجما مع المرحلة، لافتا الى أن علاوي لديه تجربة وخلفية جيدة في الاصلاحات وادارة الامور الحيوية.

وقال الكعبي في حديث صحفي، إن "البلد مر بالفترة السابقة باوضاع حرجة وصعبة جدا، يقابلها مطالب شعبية ودعوات من المرجعية الرشيدة لاختيار شخصية غير جدلية وقوية وقادرة على تلبية مطالب الجماهير والعبور الى بر الأمان"، مبينا أن "تكليف محمد توفيق علاوي جاء منسجما مع المرحلة".

واضاف الكعبي، ان "علاوي امامه مهمة صعبة وهناك ملفات عديدة بحاجة لمعالجة بينها بسط الامن واعادة هيبة الدولة وتلبية مطالب الجماهير والمرجعية بالاصلاح والقضاء على الفساد مع تهيئة الارضية المناسبة امنيا واقتصاديا لاجراء انتخابات مبكرة"،

لافتا الى ان "علاوي لديه تجربة وخلفية جيدة في الاصلاحات وادارة الامور الحيوية ومن بينها استكمال الاتفاقية مع الصين لما لها من اهمية في دعم اقتصاد العراق والخدمات".

واكد الكعبي، أن "علاوي وخلال 30 يوما سيعمل على اعداد برنامج حكومي، وان يستكمل كابينته الوزارية من شخصيات كفوءة ونزيهة ونظيفة وقوية وقادرة ومستقلة وغير مرتبطة بجهة"، مشددا على اننا "سنعمل بقوة على دعم جهوده لتحقيق الاصلاحات بما ينسجم وتطلعات الجماهير".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، كلف امس السبت 1 شباط 2020، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة.

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