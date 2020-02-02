الحلبوسي وعلاوي يؤكدان على ضرورة تشكيل حكومة تتبنى الخطوات الإصلاحية

اكد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، السبت، على ضرورة تشكيل حكومة تتبنى الخطوات الإصلاحية.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة تتبنى الخطوات الإصلاحية وتضع برنامجا حكوميا واقعيا يلبي طموحات الشعب العراقي".

وأعلن محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، عن تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة، وفيما دعا المتظاهرين الى الاستمرار بالتظاهرات، أكد أنه لا يستحق المنصب إذا لم يحقق مطالب المتظاهرين.