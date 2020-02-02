عاجل : محمد توفيق علاوي يعلن تكليفه بتشكيل الحكومة
الأخبار

محمد علاوي يتعهد بالعمل على إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة


تعهد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، السبت، بالعمل في اجراء انتخابات مبكرة واحالة ملفات الفساد إلى القضاء. كما تعهد بتشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة.

وقال علاوي في كلمة متلفزة :"اتقدم بالشكر لرئيس الجمهورية والحلبوسي والنواب والقوى النيابية والناشطين والنقابات وجميع من وضع ثقته بنا من خلال تكليفي بالمهمة، واتوجه بشكر خالص الى المرجعية لدورها الابوي والتوجيهي لكافة ابناء وطننا العزيز".

وأضاف :"أحيي بتقدير واجلال الشهداء المتظاهرين السلمييين"، مؤكداً :"أسعى للشروع الجاد لبناء دولة المواطنة والمؤسسات، ودولة العدل والحرية والرفاه والسلام".

وأوضح علاوي، أن "دماء الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية لن تذهب سدى"، مؤكداً أن "سلاح الدولة لن يحمل ضد الشعب بل لحماية الحدود وتعزيز الأمن".

وتابع ،:"اؤكد على حرصي الشديد على متابعة احداث التحقيق ضد التظاهرات ومحاسبة المتسببين بالعنف والمتسببين باحداث التخريب ممتلكات العامة والخاصة، واتعهد بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الحزبية الضيقة".

وتعهد علاوي، بـ "إشراك الكفوئين من الشعب في تشكيل الحكومة"، مشدداً :"لن أقبل باي مرشح تفرضه الاحزاب".

وبين، :"اتعهد بالعمل الحثيث من اجل التهيئة لاجراء انتخابات مبكرة وذلك بالتشاور مع الجهات ذات الصلة، والمفوضية العليا للانتخابات والامم المتحدة، واتعهد بحماية العملية الانتخابية والوقوف ضد اي تدخل يؤثر على سلامة نتائجها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحلبوسي وعلاوي يؤكدان على ضرورة تشكيل حكومة تتبنى الخطوات الإصلاحية
علاوي يدعو لاطلاق حوار مباشر مع المتظاهرين ويتعهد بحصر السلاح بيد الدولة
محمد علاوي يتعهد بالعمل على إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة
بالصور.. مراسم تكليف علاوي برئاسة الحكومة
أول تعليق كردي على إعلان تكليف علاوي برئاسة الوزراء
"عصائب أهل الحق" : قصف السفارة الأمريكية نفذته جماعات مرتبطة بواشنطن
النائب عامر الفائز: قانون الانتخابات غير مكتمل
اندلاع حريق داخل فندق وسط بغداد
عبد المهدي وعلاوي يتفقان للعمل سوية بما يناسب متطلبات مرحلة التكليف
اصحاب القبعات الزرقاء التابعة للتيار الصدري يقتحمون المطعم التركي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.3
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك