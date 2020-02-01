أول تعليق كردي على إعلان تكليف علاوي برئاسة الوزراء

رحب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم السبت، بتكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة الانتقالية، فيما أكد أن تكليف علاوي أفضل من حالة الفوضى في الشارع العراقي، حسب قوله.

وقال ريبين سلام، في حديث صحفي إن "تكيلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكوم، خطوة للأمام ونعتبرها ايجابية وأفضل من حالة الفوضى المستمرة في الشارع العراقي".

وأضاف سلام، أن "خطوة تكليف علاوي ستكون بداية لمشكلة جديدة، لأن رئيس الوزراء الجديد ستقع على عاتقه مهمات صعبة، أهمها مسألة التحضير للانتخابات المبكرة، وقضية إخراج القوات الأميركية وإرضاء القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، إضافة إلى تشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية مطالب المتظاهرين".

وأشار إلى أن تكليف علاوي "خطوة مهمة ونرحب بها وكنا منذ البداية ندعم أي مرشح يتم التوافق عليه بين الكتل الشيعية".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن محمد توفيق علاوي، تكليفه رسمياً برئاسة الحكومة الجديدة.

وقال علاوي، عبر شريط مصور، نشره على جداريته بموقع "فيسبوك"، إن رئيس الجمهورية برهم صالح كلفه قبل قليل بتشكيل الحكومة الجديد، داعياً المحتجين إلى "الاستمرار بالتظاهرات لحين تحقيق المطالب ومحاسبة القتلة، واجراء الانتخابات المبكرة".