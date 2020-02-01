النائب عامر الفائز: قانون الانتخابات غير مكتمل

أكد النائب المستقل في مجلس النواب عامر الفائز، اليوم السبت، أن قانون الانتخابات غير مكتمل، لافتا إلى أن الدوائر الانتخابية أحدى اسباب عدم اكتماله.

وقال الفائز في حديث صحفي"، إن "اليوم، وبسبب انشغال الجميع بايجاد شخصية لشغل منصب رئيس الوزراء، نسي الجميع ان قانون الانتخابات غير مكتمل".

وأضاف، أن "موضوع الدوائر الانتخابية لكل محافظة لم يتم تحديده الى الان، فضلا عن الاجراءات اللوجستية لقانون الانتخابات".