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عبد المهدي وعلاوي يتفقان للعمل سوية بما يناسب متطلبات مرحلة التكليف


اتفق رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي والمكلف محمد توفيق علاوي للعمل سوية بما يناسب متطلبات مرحلة التكليف.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي اجرى اتصالا برئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مباركا له التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة ومعربا له عن وضع كافة الإمكانيات لنجاحه في مهامه المقبلة".

وأضاف البيان أن "الطرفين اتفقا على اللقاء في اول فرصة ممكنة للعمل سوية بما يناسب متطلبات مرحلة التكليف ونجاح العملية الديمقراطية على افضل وجه".

وأعلن محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، عن تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة، وفيما دعا المتظاهرين الى الاستمرار بالتظاهرات، أكد أنه لا يستحق المنصب إذا لم يحقق مطالب المتظاهرين.

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