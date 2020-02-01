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محمد توفيق علاوي يعلن تكليفه بتشكيل الحكومة
الأخبار
بالفيديو.. محمد توفيق يعلن تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة ويطلب من المتظاهرين دعمه
وكالة انباء براثا
19
2020-02-01
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