الفتح يستغرب من البيان المنسوب لعلاوي بشأن تكليفه برئاسة الوزراء

أبدى تحالف الفتح، السبت، استغرابه من بيان مرشح رئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي بشأن تكليفه لتولي المنصب، فيما بين أن التكليف يجب أن يتم بشكل رسمي عبر رئاسة الجمهورية والقناة الرسمية للدولة.

وقال النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي إن “إعلان علاوي بتكليفه لرئاسة الوزراء أمر مستغرب”، لافتا إلى إن “إعلان التكليف يجب إن يتم عبر رئيس الجمهورية اوالقناة الرسمية للدولة”.

وأضاف أن “رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف شخصية رئيس الوزراء اليوم بشكل رسمي”، مبينا أن “محمد توفيق علاوي يعد المرشح الأقرب لتولي منصب رئاسة الوزراء وقد يكلف خلال الساعات المقبلة”.

وكان بيان قد نسب لمرشح رئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي قد أعلن، اليوم السبت، فيه عن تكليف لرئيس الجمهورية برهم صالح له برئاسة الوزراء.