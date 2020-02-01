الدفاع النيابية تحدد مصير حلف الناتو بعد قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية

حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، مصير حلف الناتو المتواجد في العراق بعد تصويت مجلس النواب على قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح صحفي إن “مجلس النواب صوت على قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد كون وجودها بعد الانتصار على داعش يعد انتهاكا للسيادة ولا يوجد أي مبرر لاستمرار الوجود العسكري في العراق”، لافتا إلى إن “القرار ساري على جميع القوات الأجنبية في البلاد بما فيما حلف الناتو والقوات التركية”.

وأضاف أن “الحكومة العراقية ستضع جدولا زمنيا لتريب عملية انسحاب القوات الأجنبية من البلاد”، مبينا أن “حلف الناتو شمل بقرار البرلمان ولا يحق للحكومة استثناء أي قوة أجنبية بالتواجد العسكري في العراق”.

وبحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الأسبوع الماضي، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ القرار الأخير لمجلس النواب بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق، مؤكدا على أهمية احترام سيادة العراق وقراره المستقل