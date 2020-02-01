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القبض على عصابة خلال محاولتهم تسليب عجلة جنوب شرقي بغداد


أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، السبت، عن القاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص خلال محاولتهم تسليب عجلة جنوب شرقي بغداد.

وقالت القيادة في بيان ، إن "قطعات الفوج الأول اللواء الأول شرطة اتحادية من تمكن من القاء القبض على عصابة تسليب مكونة من ثلاثة اشخاص في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة بمنطقة النهروان الشارع العام اثناء محاولتهم وهم يستقلون عجلة نوع تاهو بدون أرقام استوقاف عجلة حوضية نوع اكتروز بقوة السلاح وإطلاق النار باتجاه صاحبها".

وأضافت، "على الفور تم تعميم اوصاف العجلة ونصب سيطرة مفاجئة في تقاطع النفط حيث تم ضبط العجلة في السيطرة والقاء القبض على مستقليها ( 3 ) اشخاص يحملون ( 3 ) بنادق نوع كلاشنكوف مع ( 12 ) مخزن، تم تسليم المتهمين مع العجلة والاسلحة المضبوطة والمشتكي صاحب العجلة المستهدفة إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".

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