صحة كربلاء تؤكد سلامة جميع العمال الصينيين في مصفى المحافظة من “كورونا”

أكدت دائرة صحة كربلاء، السبت، سلامة جميع العمال الأجانب العاملين في مصفى المحافظة من فايروس “كورونا”.

وقال مدير اعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح صحفي إن “الانباء التي تتحدث عن وجود ٤ اصابات في الكوادر الصينية في مصفى كربلاء النفطي بفايروس كورونا عارية عن الصحة”.

وأضاف، أن “مصفى كربلاء النفطي فيه عمال صينيين باعداد قليلة ولم يسافروا الى الصين منذ فترة طويلة، بالاضافة الى ان الدائرة اتخذت جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد المرض”.