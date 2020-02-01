انطلاق الاجتماع الطارئ للجامعة العربية بشأن "صفقة القرن" برئاسة العراق

انطلقت، ظهر اليوم السبت، أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات "صفقة القرن" برئاسة العراق.

وقال وزير الخارجية محمد علي الحكيم في كلمته خلال افتتاح الجلسة، إن "ما يسمى بصفقة القرن يسعى لفرض سياسة الأمر الواقع".

وأضاف الحكيم، أن "العراق يحث الفلسطينيين على الوحدة لضمان حقهم في دولة عاصمتها القدس المحتلة"، داعياً "جميع أعضاء الجامعة العربية لتقديم الدعم للفلسطنيين في تقرير مصيرهم".

وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، لأول مرة عن البنود الأساسية لـ"صفقة القرن"، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض.

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