الأخبار

انطلاق الاجتماع الطارئ للجامعة العربية بشأن "صفقة القرن" برئاسة العراق


انطلقت، ظهر اليوم السبت، أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات "صفقة القرن" برئاسة العراق.

وقال وزير الخارجية محمد علي الحكيم في كلمته خلال افتتاح الجلسة، إن "ما يسمى بصفقة القرن يسعى لفرض سياسة الأمر الواقع".

وأضاف الحكيم، أن "العراق يحث الفلسطينيين على الوحدة لضمان حقهم في دولة عاصمتها القدس المحتلة"، داعياً "جميع أعضاء الجامعة العربية لتقديم الدعم للفلسطنيين في تقرير مصيرهم".

وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، لأول مرة عن البنود الأساسية لـ"صفقة القرن"، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض.

مقالات ذات صلة

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انطلاق الاجتماع الطارئ للجامعة العربية بشأن "صفقة القرن" برئاسة العراق
مصدر: رئيس الجمهورية يعتزم تكليف علاوي بعد توافق الصدر والعامري عليه
قبيل الاجتماع الطارئ برئاسة العراق.. الحكيم يلتقي أبو الغيط لبحث ملفين
الاتحادية: قرارات لجنة الاستماع في هيئة الإعلام خاضعة للطعن أمام مجلس الاستئناف
برهم صالح هل هو رئيس العراق ام محافظ لاحدى المدن الامريكية
خلية الإعلام الحكومي تصدر بياناً بشأن فيروس "كورونا"
عمليات بغداد: اصابة اربعة منتسبين باعتداء جديد في الخلاني
الحشد الشعبي يلاحق تنظيم داعش الارهابي بعد خطفه 7 مدنيين في ديالى
اعتقال مسؤولي الدعم اللوجستي لـ"الخلايا الارهابية" في صلاح الدين
مسلحون يطلقون النار على دار ضيافة قائد شرطة ذي قار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.3
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك