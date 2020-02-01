خلية الإعلام الحكومي تصدر بياناً بشأن فيروس "كورونا"

اصدرت خلية الإعلام الحكومي، الجمعة، بياناً بشأن فيروس "كورونا"، وفيما اوصت باتخاذ جميع الإجراءات الصحية للتأكد من سلامة جميع الوافدين من الصين، اكدت عدم تسجيل اي اصابات في العراق.

وقالت الخلية في بيان إن "اللجنة الوزارية العليا لمتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد والذي ظهر في الصين اجتمعت برئاسة وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي اليوم الجمعةوبحضور ممثلي الجهات والوزارات المعنية وخبراء من مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق".

وأضاف البيان أنه "بعد ورود توصيات منظمة الصحة العالمية وأخذ رأي الجهات الفنية والعلمية المختصة والتي تؤكد على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لكون ان المرض تحول من وباء في منطقة محدودة الى خطر صحي عالمي".

ولفت البيان الى أن "بناءً على المعطيات المستجدة ؛ توصي اللجنة باتخاذ جميع الإجراءات الصحية للتأكد من سلامة جميع الوافدين من الصين بشكل مباشر او غير مباشر الى الأراضي العراقية ومن المنافذ الحدودية كافة في الوقت الحاضر لحين ورود مستجدات حول الموضوع".

واشار البيان الى "المضي في متابعة اوضاع الرعايا العراقيين وبذل اقصى الجهود لنقلهم الى مناطق آمنة اخرى لحين التأكيد من قبل الجهات الصحية على سلامة نقلهم"، مطمئنة المواطنين انه "لم تسجل حالات إصابة عند العراقيين في الصين او في أية بقية الدول كما لم تسجل أية إصابة حالات في العراق ايضاً".