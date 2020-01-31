الحشد الشعبي يلاحق تنظيم داعش الارهابي بعد خطفه 7 مدنيين في ديالى

اكد مدير ناحية قره تبه في محافظة ديالى وصفي التميمي، الجمعة، بان قوة امنية مشتركة بدات بملاحقة تنظيم داعش الارهابي بعد خطفه 7 مدنيين شرقي الناحية.

وقال التميمي في حديث صحفي ،ان” قوة امنية مشتركة من الحشد الشعبي والشرطة بدات عملية ملاحقة وتعقب واسعة لتنظيم داعش الارهابي شرقي قره تبه(97كم شمال شرق بعقوبة) بعد خطفه 7 مدنيين بينهم طلاب مساء يوم امس”.

واضاف التميمي،ان” القوة عثرت على جثة احد المختطفين وعليها اثار اطلاق نار فيما لايزال البحث متواصلا لمعرفة مصير ما تبقى لافتا الى ان اتخاذ سلسلة اجراءات وقائية على الطرق الرئيسية لتفادي اي خروقات وتطمين المسافرين”.

وكان تنظيم داعش الارهابي خطف مساء يوم امس 7 مدنيين بينهم طلاب على طريق قره تبه- جباره الرئيسي واقتادهم الى جهة مجهولة