قائد قوة الصدمة بالبصرة : مشروع عصابة الجوكر هو الاقتتال بين الشيعة والشيعة

وجه قائد قوة الصدمة في البصرة العميد علي مشاري، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، طلباً لعشيرته بعد تهديده بمقطع فيديو من قبل أحد شيوخ العشائر.

وقال مشاري في شريط مصور "إن البلد يمر بمرحلة خطرة، وانا ابن الدولة، وسنتخذ إجراءات قانونية بحق الأشخاص الذين ظهروا في كلامهم، وانهم اشخاص لديهم مصالح وعلاقات أخرى"، مشيراً الى أن "مشروع عصابة الجوكر هو الاقتتال بين الشيعة والشيعة"،

وأضاف، أن "الجوكر توجه الى العشائر، ولديهم اشخاص يقدمون لهم الدعم، وعصابات منظمة، والان انكشفت أقنعتهم"، مخاطباً عشيرته قائلاً: "أرجو منكم عدم تصرف أي تصرف، ونحن دولة وقانون والقضاء موجود وكل شخص يأخذ حقه".

وكان شيخ عشيرة المريان، جليل عطشان المرياني، قد وجه في وقت سابق، تحذيراً الى قائد قوات الصدمة من محاولة اقتحام خيم المعتصمين في البصرة، بعد حرق الخيم في ساحة البحرية والا سيقتل