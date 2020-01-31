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الشيخ جلال الدين الصغير متسائلا ان اتى ابر الناس للحكومة فانه لن يعير اي شيء ازاء الفساد والدولة العميقة
وكالة انباء براثا
107
2020-01-31
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