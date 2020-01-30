الناطق باسم القائد العام ينفي استئناف عمل التحالف الدولي في العراق

نفى المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، الخميس، استئناف عمل التحالف الدولي في العراق.

وذكر التلفزيون الرسمي في خبر عاجل ان “الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ينفي استئناف عمل التحالف الدولي في العراق”.

وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة قد اعلن في وقت سابق من اليوم، استئناف تعاون القوات العراقية مع ما يسمى بـ “التحالف الدولي” رغم قرار مجلس النواب الداعي الى اخراج القوات الأجنبية من العراق.