صحة الكرخ تعلن عدم تسجيل اي اصابة او اشتباه او احتجاز بشأن فايروس كورونا

أكدت مديرية صحة الكرخ في بغداد، الخميس، عدم وجود اي حالة اصابة او اشتباه او احتجاز بشأن فايروس كورونا، كاشفا عن تجهيز مشفى لاستقبال المواطنين الوافدين من المناطق المصابة بالفايروس.

وقال مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي في تصريح صحفي "لاتوجد اي حالة اصابة بمرض فايروس كورونا ولا اي حالة مشتبه بها ولا ايه حالة احتجاز لمواطن اتى من الصين بحسب ما يشاع".

وأضاف، أن "كل الذي حصل ان مستشفى الفرات تم تجهيزه لاستقبال المواطنين الوافدين من المناطق الموبوءة حصرا وليس كل الصين على اعتيار ان ليس كل الصين موبوءة، فهناك منطقة معينه"،

لافتا الى أن "العراقيين الوافديمن من هذه المنطقة سيتم استضافتهم للتأكد من سلامتهم فقط ومن ثم مغادرتهم".