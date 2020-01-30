مباحثات عراقية أردنية بشأن تأثيرات “صفقة القرن” على المنطقة

بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الخميس، مع نظيره الاردني ايمن الصفدي ما تسمى بـ”صفقة القرن” وتأثيراتها في استقرار المنطقة، ولاسيّما على فلسطين، والأردن.

وذكر بيان للخارجية العراقية أن “وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اجرى اتصالاً هاتفياً مع أيمن الصفديّ وزير خارجيّة المملكة الأردنيّة الهاشميّة”،

مبينا أن “الجانبين بحثا مُستجدّات الأوضاع الراهنة، وما أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكيّة بما يُسمّى صفقة القرن، وتأثيراتها في استقرار المنطقة، ولاسيّما على فلسطين، والأردن”.

وأضاف البيان، أن “الجانبين تبادلا وجهات النظر حول أهمّية خفض التوتر بالمنطقة، والحفاظ على أمنها”