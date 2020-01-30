الداخلية تقرر انهاء تكليف الفريق محمد بدر بتسيير مهام وكالة شؤون الامن الاتحادي

قررت وزارة الداخلية، الخميس، انهاء تكليف الفريق محمد بدر من تسيير مهام وكالة شؤون الامن الاتحادي وتكليف الفريق الركن محمد نعمة ناصر بدلاً عنه.

وقال مصدر في الوزارة ،إنه "تم انهاء تكليف الفريق محمد بدر ناصر من تسيير مهام وكالة الوزارة لشؤون الامن الاتحادي، واعادته الى منصب معاون وكيل الوزارة لشؤون الشرطة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم تكليف الفريق الركن محمد نعمة ناصر بتسيير الوكالة اعلاه".