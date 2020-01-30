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الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية تكشف بالوثيقة: نصاب المحكمة الاتحادية غير مكتمل


اكدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية، الخميس، ان نصاب المحكمة الاتحادية غير مكتمل، فيما اشارت الى انه لا يعتد باي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية وهي غير مكتملة النصاب.

وقال القضاء الاعلى في بيان ان "الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية أصدرت في جلستها المنعقدة بتاريخ 27 /1 / 2020 قرارا بالاتفاق بان مايصدر من المحكمة الاتحادية العليا وهي غير مكتملة النصاب القانوني بموجب احكام المادتين 3 و5 من قانون المحكمة رقم 30 لسنة 2005 لايعتد به وغير ملزم".

واضاف ان "الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية اعتبرت المادة 97 من قانون ادارة البلديات نافذة وغير ملغية لان قرار المحكمة الاتحادية العليا بالغائها غير مستوفي الشكل القانوني المنصوص عليه في المواد 3 و5 من قانون المحكمة لان نصاب المحكمة غير مكتمل ولايعتد باي قرار صادر عنها وهي غير مكتملة النصاب".

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الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية تكشف بالوثيقة: نصاب المحكمة الاتحادية غير مكتمل
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