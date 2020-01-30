نائب يكشف الية محاكمة القوات الامريكية في استهداف قوات الحشد الشعبي

دعا النائب عن تحالف الفتح، علي الغانمي، الخميس ( 30 كانون الثاني 2020)، الحكومة العراقية ووزارة الخارجية لمتابعة الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الاميركي بحق الحشد الشعبي.

وقال الغانمي في حديث صحفي إن "الحكومة العراقية ووزارة الخارجية مطالبتان بمتابعة قضايا مواطنيهم من ذوي شهداء الحشد وجرحاهم في المحاكم الدولية من ضحايا القصف الاميركي في فترة الحرب على داعش وما تلاها وخاصة الاحداث التي شهدا شهر كانون الاول الماضي وكانون الثاني الجاري".

واضاف أن "هذا الملف بات من الضروري متابعته من قبل الحكومة العراقية، وفق الاطار الرسمي من اجل تحقيق العدالة وفق المضامين الدولية".

وكانت قيادة العمليات المشتركة اصدرت، الأحد (29 كانون الأول 2019) بياناً اعلنت فيه تعرض مقر اللواء 45 في الحشد الشعبي، في قضاء القائم الى قصف جوي اميركي.

وذكرت القيادة، في بيان، أنه "في تمام الساعة السابعة مساء اليوم ( يوم الضربة ) تعرض مقر اللواء 45 الحشد الشعبي في الموضع الدفاعي على الحدود العراقية - السورية ضد عصابات داعش الارهابية في منطقتي غابة سلوم والحرش غرب الانبار الى ثلاث ضربات جوية أمريكية أدت الى استشهاد اربعة مقاتلين أحدهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 مقاتلاً من منتسبي اللواء كأخبار أولى".

واستهدفت الطائرات الامريكية الغادرة الجبانة ، في منتصف ليل الخميس-الجمعة (3 كانون الثاني 2020) موكب قائد فيلق القدس الإيراني، الشهيد قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، الشهيد أبو مهدي المهندس وثمانية أشخاص آخرين.