وزارة الدفاع تعلن اعتقال ثلاثة "ارهابيين" بحوزتهم أسلحة في القائم

اعلنت وزارة الدفاع، الخميس، عن اعتقال ثلاثة "ارهابيين" بحوزتهم أسلحة في القائم بمحافظة الانبار.

وقالت الوزارة في بيان ، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٠ وبالتنسيق مع استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، القت القبض على ثلاثة ارهابيين في قضاء القائم، وضبطت بحوزتهم اسلحة وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

وأضاف البيان أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٥١ تمكنت من الوصول الى مخبأ للاعتدة والاسلحة في ناحية الزاب قرية الراويين بكركوك وضبطت بداخله اسلحة ومتفجرات وصواريخ وتم تدميرها تحت السيطرة".