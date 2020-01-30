الداخلية تحدد موعد العمل بالجواز الإلكتروني

كشفت مديرية الاحوال المدنية والسفر والاقامة في وزارة الداخلية، الاربعاء، عن ان العام المقبل سيشهد اطلاق العمل بالجواز الالكتروني الجديد، بينما اكدت استمرار العمل بالخطة التي اعدتها لفتح مكاتب جديدة للجوازات في المناطق التي تشهد كثافة سكانية في بغداد والمحافظات.

وقال مدير عام دائرة الجوازات بالمديرية العميد احمد عبد الستار عبد الرزاق في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية إن “العمل جار في المديرية على قدم وساق لاكمال الاليات المتعلقة باطلاق مشروع الجواز الالكتروني بداية العام المقبل”، مشيرا الى ان “الوزارة عملت على توفير جميع المستلزمات والمعدات التي من شأنها انجاح هذا المشروع الحضاري”.

وأضاف عبد الرزاق، أن “الوزارة خصصت مبلغ 14 مليون دولار للعمل على انشاء اكثر من 40 بوابة الكترونية حديثة في جميع مطارات البلد يتطلب استخدامها العمل بالجواز الالكتروني الجديد، لا سيما ان هذه البوابات بضمنها جهاز الكتروني لقراءة المعلومات الموجودة داخل الشريحة التي يحتويها الجواز الجديد”.

واشار إلى أنه “من ضمن المشاريع التي تعمل عليها المديرية لاطلاق العمل بالجواز الجديد عملية التوأمة بين مديرية الجوازات العامة والبطاقة الموحدة”.