محلل سياسي : : تواجد القوات الأميركية في العراق وسورية هو جزء من صفقة القرن

بين المحلل السياسي صباح العكيلي، الخميس، ان بقاء القوات الأميركية في العراق وسورية ورفض إخراجها ماهو الا مخطط ضمن صفقة القرن بهدف حماية الكيان الصهيوني من أي استهداف من محور المقاومة.

وقال العكيلي في تصريح صحفي ان “إصرار الإدارة الأميركية على بقاء قواتها في العراق وخاصة في المنطقة الغربية بعد انهاء الوجود الإرهابي عام 2017 يؤكد ان اميركا لديها مشروع تخطط له في المنطقة”.

وأضاف ان “جزء من المشروع هو صفقة القرن والعراق جزء منها، حيث ان هناك تسريبات بشأن تخطيط اميركا لجعل المناطق الغربية ارضا لتوطين الفلسطينيين”.

وبين ان “اميركا ومن خلال تواجدها في المنطقة الغربية تسعى لمنع ان يكون هناك خط مابين طهران ودمشق، الذي يجعل من الكيان الصهيوني في مرمى المقاومة، وهذا مالاتريده اميركا”.

وأوضح ان “ترامب واجه ردود فعل وضغوط من الداخل الأميركي وخاصة اللوبي الصهيوني عندما قرر سحب قواته من سورية، وبالتالي فأن بقاء القوات الأميركية في العراق وسورية يعد ضمانا لاكمال صفقة القرن، ومنع استهداف الكيان الصهيوني