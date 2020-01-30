الفتح: رئيس الوزراء الجديد سينسق مع المفوضية لاجراء الانتخابات المبكرة

بين النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الخميس، ان هناك إرادة حقيقية لاستبدال الطبقة السياسية الموجودة حاليا، لافتا الى ان رئيس الوزراء المقبل سينسق مع مفوضية الانتخابات لتحديد موعد الانتخابات المبكرة.

وقال البلداوي في تصريح صحفي ان “رئيس الوزراء الجديد هو من سيحسم موعد اجراء الانتخابات المبكرة وفق قانون الاقتراع والمفوضية الجديدين”.

وأضاف ان “الشخصية التي ستمسك السلطة بعد عبد المهدي ستعمل على تصحيح المسار وتطبيق قانون الانتخابات الجديد باجراء الانتخابات المبكرة للمجيء بطبقة سياسية جديدة “.

وبين ان “القانون الجديد للانتخابات سيكسر الارادات السياسية الموجودة التي كانت تستعمل المال لشراء الأصوات وتزور نتائج الانتخابات”.

وأوضح ان “الانتخابات المبكرة ستغير الكثير من واقع الشعب، خاصة ان الأجواء مهيئة لاحداث هذا التغيير”.

واكد ان “اجراء الانتخابات المبكرة تحدده المفوضية بالتنسيق مع رئيس الوزراء الذي سيمهد لاجرائها خاصة ان هناك حاجة للدعم اللوجستي والأموال للاعداد لهذه الانتخابات”.