مجلس النواب الأميركي يصوت على إنهاء تفويض استخدام القوة بالعراق

يصوت مجلس النواب الأميركي اليوم الخميس، على مشروع قرار من شأنه إنهاء التفويض باستخدام القوة في العراق، والذي تم المصادقة عليه عام 2002 ليعطي التخويل التشريعي للولايات المتحدة لإطلاق حرب العراق عام 2003.

وفي تغريده له عبر تويتر، حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعضاء مجلس النواب على "التصويت بقلبهم" على ذلك التشريع.

وأضاف أن "الولايات المتحدة تخفض تواجدها في العراق حتى وصل عدد جنودها هناك إلى خمسة آلاف فقط".