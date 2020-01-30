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الشيخ خالد الملا يحذر من ظهور جيل رابع لـ ’’داعش’’ الارهابي جنوب العراق: هناك من يحاول جر البلاد للهاوية


اوضح رئيس هيئة علماء العراق في البصرة الشيخ خالد الملا، بشأن تغريدته التي حذر فيها من ظهور الجيل الرابع لتنظيم داعش الارهابي جنوب العراق، مبينا أن هنالك جهة تحاول حرف التظاهرات عن مسارها السلمي لجر البلاد إلى الهاوية.

وقال الشيخ الملا  إن "العراقيين بجميع طوائفهم ودياناتهم وتوجهاتهم يقفون إلى جانب التظاهرات المطالبة بالحقوق القانونية والوطنية، لكن هنالك جهات ترتبط بمخابرات خارجية تحاول جر البلاد إلى الهاوية من خلال استغلال عواطف المتظاهرين السلميين".

واضاف أن "المشاهد التي تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام مجموعة مخربين بترويع طلبة المدارس وتنفيذ الاضراب الاجباري عبر تهديد ابنائنا من الطلبة والكوادر التدريسية، تعيدنا إلى ما فعله تنظيم داعش الإرهابي عن دخوله إلى محافظاتنا الغربية".

وتابع الشيخ الملا أن "هذه التصرفات تؤكد وجود قوة كبيرة تدفع بالتظاهرات للانحراف عن مسارها السلمي ومطالبها الحقة، وتكرار لسيناريو 2014 عندما دخلت العصابات الاجرامية المحافظات الغربية، وتؤكد حقيقة الجيل الرابع الذي يقف على ابواب الجنوب".

واشار إلى أن "الولايات المتحدة تحاول استغلال الظروف التي تمر بها البلدان العربية، كل من لبنان والعراق وسوريا ومصر، لتحقيق صفقة القرن المشبوهة".

وكان الشيخ خالد الملا قد حذر في وقت سابق، من ظهور الجيل الرابع لداعش في المحافظات الجنوبية.

وقال الملا في تغريدة عبر منصته بـ"توتير"، إن "الجيل الرابع من تنظيم داعش الإرهابي يستعد لقتل أبنائنا".

واضاف :"إنه على أسوار جنوب العراق الحبيب فاستعدوا ".

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