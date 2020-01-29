مصدر: توافق بين سائرون والفتح على ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء

افاد مصدر مطلع، الاربعاء، بوجود توافق بين تحالفي سائرون والفتح على ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزاء.

وقال المصدر ، إن "تحالفي سائرون والفتح توافقا على ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ويشهد العراق جدلاً سياسياً بشأن تكليف رئيس الوزراء المقبل، بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، دفعت برئيس الجمهورية برهم صالح، في (26 كانون الأول 2019)، الى اعلان استعداده لوضع استقالته امام اعضاء مجلس النواب، وقدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة.