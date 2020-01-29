عصائب أهل الحق: صفقة القرن لن تزيد محور المقاومة إلا وعيا وتماسكا

أعلنت حركة عصائب اهل الحق، الأربعاء، أن ما تسمى بـ “صفقة القرن” لن تزيد محور المقاومة إلا وعيا وتماسكا، مشيرة الى أن الولايات المتحدة أثبتت للعالم انحيازها الواضح للكيان الصهيوني.

وقالت الحركة في بيان :”يوما بعد يوم تثبت الولايات المتحدة الاميركية انحيازها الكامل لمصلحة الكيان الصهيوني وما صفقة الذل والعار الاخيرة التي يسميها ترمب صفقة القرن الا تتويج للمشروع الصهيواميركي المتامر على العرب والاسلام بل والانسانية جمعاء”..

وأضافت، ان “محاولات اللوبي اليهودي في تهويد القدس ومصادرة حقوق المسلمين والمسيحين الدينية فيها هي محاولات محكومة بالفشل مسبقا ولن تلقى من ابناء الامة وشرفاء العالم الا الرفض”.

وتابعة الحركة “اننا في حركة عصائب اهل الحق نرى ان هذه الصفقة الاحادية الجانب لن تزيد محور المقاومة الا وعيا وتماسكا ولن تسبب للكيان الصهيوني الغاصب الا الاسراع بزواله الحتمي وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم”.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أمس الثلاثاء، خطة سلام في الشرق الأوسط، متضمنة عددا من البنود، أهمها الإبقاء على القدس موحدة وعاصمة لدولة “إسرائيل”، وفرض سيادة الكيان على غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.