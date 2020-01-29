حميد الهايس : : حراك إنشاء الإقليم السني لم يلق تأييدا جماهيريا

أكد رئيس مجلس إنقاذ الانبار حميد الهايس، الأربعاء، أن الكتل السياسية السنية تتحرك بشكل كبير لإنشاء الإقليم السني خلال المرحلة الحالية، فيما بين أن هذا الحراك لم يشهد تأييدا جماهيريا.

وقال الهايس في تصريح صحفي إن “جميع القوى السنية تتحدث بشكل صريح حول إنشاء الإقليم السني وتسعى جاهدة لتحقيق الأمر”، لافتا إلى إن “تلك التحركات لم تشهد تأييدا واسعا من قبل جماهير المحافظات الغربية”.

وأضاف أن “فكرة إنشاء الإقليم السني بحسب ما تسوق هي لضمان حقوق المحافظات الغربية من المشاريع والخدمات وفرص العمل”، مبينا أن “جميع محافظات البلاد تعاني من الإهمال بسبب فشل الحكومات السابقة وتسلطها على المال العام”.

وكان القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية مشعان الجبوري كشف، مساء امس الثلاثاء، عن مخطط لتشكيل ميلشيات سنية لاستهداف الحشد الشعبي تمهيدا لاعلان الاقليم السني، مبينا ان الاجتماعات بين قادة الكتل السنية مستمرة بشأن الاقليم في دول عربية.