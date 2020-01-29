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بغداد للناتو: أي أنشطة داخل العراق ستكون بأوامر عراقية مباشرة


أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عبد الكريم خلف، أن الاجتماع الذي سيعقد اليوم في بغداد بين مسؤولين عراقيين ومسؤولين من حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيناقش بحث تنظيم علاقة جديدة بين الطرفين، مشيرا إلى أن العراق يريد علاقة متعددة الأغراض مع الحلف، وأن شكل التعاون الجديد سيكون بطريقة تتناسب مع سيادة البلد.

وقال خلف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء:"هذا الاجتماع هو جزء من تنظيم علاقة جديدة بين الطرفين مبنية على استفادة العراق لتطوير منظومته الأمنية والعسكرية، نحن لدينا مع الناتو معاهدة قديمة منذ 2012 ولا زالت مستمرة سنعيد ترتيبها بما يضمن فائدة القوات الأمنية والقوات المسلحة العراقية".

وأضاف خلف "هناك خيارات متعددة مطروحة للتعامل مع حلف الناتو، والجانب العراقي سيوضح وجهة نظره وسيستمع لجانب حلف الناتو، العراق يريد علاقة مع الحلف متعددة الأغراض مثل التدريب والدعم وقضايا كثيرة سيتم التباحث بشأنها".

وأكد خلف "شكل التعاون مع الحلف سيكون بطريقة تتناسب مع حفظ سيادة البلد ويكون العراق صاحب الطلب بقضايا توجيه الدعم وغير الدعم، يعني القرار عراقي"، مشددا على أن أي أنشطة داخل الأراضي العراقية ستكون بأوامر عراقية مباشرة، "ولن نسمح بشيء لا يعود بالشراكة والانفراد، كل شيء يخص الشراكة مع الحلف هو أن يكون الرأي والقرار النهائي بيد الجانب العراقي مرحب به عدا ذلك لا طبعا وهذا هو روح الحديث".

وفي منتصف الشهر الحالي، أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أنه ينوي مواصلة تدريب القوات العراقية فور استتباب الأوضاع الأمنية، وذلك بعد وقفه على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.

وأكد أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، "على التزام الناتو بمهمة الحلف لمعاودة تدريب القوات العراقية حالما تكون الظروف الأمنية مناسبة، مشددا على أن استقرار العراق مهم للمنطقة".

وأعلن متحدث باسم  حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، أن الحلف علق مهام التدريب في العراق بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وتعمل بعثة الناتو في العراق، والتي يبلغ عددها بالمئات، على تدريب قوات الأمن في البلاد بناء على طلب حكومة بغداد لمنع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي.

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